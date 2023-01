Uma série de acidentes nas vias de Curitiba foi causada por um único caminhão desgovernado na manhã deste sábado (14). Segundo a Polícia Militar, pelo menos 12 veículos foram atingidos e duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

O condutor do veículo, de 35 anos, teve embriaguez confirmada pela PM com bafômetro e acabou sendo preso. Ele teria ainda ingerido alguma substância que, misturada com o álcool, pode ter causado um surto.

A detenção ocorreu no bairro Cidade Industrial, na capital paranaense, após um certo feito pela Polícia Militar e pela Polícia Rodviária Federal para parar a carreta. Uma equipe da Guarda Municial foi responsável pela abordagem e detenção.

O motorista foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito. Lá, ele contou aos policiais que estaria sendo perseguido.

"O teste com o etilômetro constatou que o motorista havia ingerido bebida alcoólica e também apresentava sinais de um possível surto, alegando que haviam pessoas tentando roubar a carga que ele transportava", informou a Polícia Militar.

Veículos atingidos

O caminhão estava carregado de cerveja e chegou em Curitiba pela BR-277, via na qual causou o primeito acidente, atingindo dois carros. O veículo continuou pela cidade, em alta velocidade, por cerca de 30 quilômetros.

Foram registrados acidentes em, pelo menos, outras quatro vias da cidade, envolvendo vários veículos. Ainda não há, no entanto, um número final de quantos veículos e pessoas teriam sido atingidas pelo caminhão.

Segundo registros, antes mesmo de chegar a Curitiba, o caminhão derrubou várias cervejas pela rodovia. A carga saiu da cidade de Ponta Grossa a caminho da capital paranaense.

Segundo a PRF, houve tentativa de parar o condutor em postos do órgão na via, mas ele não obedeceu.

A PRF pediu ainda que condutores ou proprietários que tenham tido os veículos atingidos pelo carreta, que entrem em contato com o órgão para serem incluídos no