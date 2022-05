Câmera de segurança filma assalto em joalheria de Belo Horizonte; veja imagens

O assalto à joalheria Manoel Bernardes, no BH Shopping, em Belo Horizonte, na tarde desse sábado (7), foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o momento em que um homem armado entra na loja e uma das funcionárias se deita no chão com as mãos para o alto.

Testemunhas relataram que os suspeitos do crime quebraram as vitrines com martelos, pegavam os acessórios de luxo e colocavam em mochilas.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) confirmou que 13 relógios da marca de luxo Rolex, além de joias, foram levados da joalheria. Ainda de acordo com a corporação, sete suspeitos armados participaram do roubo.

"A PC-MG deslocou equipe de investigação no local da ocorrência do roubo no shopping de BH, onde ouviu vítimas e testemunhas, adotando todas as providências iniciais cabíveis para identificar os envolvidos", afirmou.

Disparo de arma de fogo

Segundo a Polícia Militar, os criminosos deram um "tiro intimidativo" durante o assalto, o que fez clientes de lojas vizinhas se esconderem debaixo de mesas.

O BH Shopping informou, em nota, que após uma hora e trinta minutos fechado voltou ao "funcionamento normal, além de estar colaborando com as autoridades de segurança pública".

Cerca de 30 homens participaram do pente-fino do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).