Cadela tem roupa furtada por homem em Sorocaba

Uma cadela teve sua roupa furtada por um homem na última sexta-feira (2), em Sorocaba, em São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança da casa onde Nina, o animal, mora. As informações são do G1.

Nas imagens, um homem se aproxima da cadela, enquanto faz carinho nela. Nina então sobe no portão para receber mais carícias, momento em que o rapaz aproveita para tirar as vestimentas do animal.

Em entrevista ao G1, a dona de Nina, Sueli Vieira, contou que o moletom que a cadela vestia era dela, mas que não servia mais. Sueli optou por vestir a cadela com a roupa porque nenhuma vestimenta própria para cachorros cabe em Nina.

No momento do crime, Sueli estava tomando café em uma clínica ao lado de sua casa, onde trabalha. Ao chegar em casa, ela sentiu falta do moletom de Nina, mas não o encontrou em lugar algum.

Dias após o ocorrido, a dona de Nina recebeu uma mensagem do marido com o vídeo da câmera de segurança de sua casa, mostrando toda a ação. As imagens foram enviadas a amigos que as compartilharam nas redes sociais.

Sueli também disse ao G1 que nenhum boletim de ocorrência será registrado contra o rapaz. Ela relata que a ação a surpreendeu, e que não sabe qual a motivação dele para cometê-la, mas que fica feliz por acreditar que a roupa terá alguma serventia para ele.

Nina foi resgatada das ruas há três anos. Depois que o vídeo viralizou, uma veterinária que trabalha com Sueli na clínica ficou sabendo da situação e doou uma roupa nova para Nina no mesmo dia.

