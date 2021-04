Cachorro que levou quatro facadas ao defender dona de agressão do marido volta para casa, em MG

O cachorro que defendeu a dona e os netos dela ao entrar na frente do marido armado da mulher, em Coração de Jesus (MG), em 19 de abril, voltou para casa nesta terça-feira (27). As informações são do portal G1.

O cão, chamado Fofinho, foi atingido por quatro facadas e socorrido pelos policiais que atenderam à ocorrência. Após uma mobilização na região e nas redes sociais, o veterinário Caio Rabelo se prontificou a atender o animal em Montes Claros, a 72 km de cidade da família.

O cabo Valmintas Souza e a esposa levaram o animal até o especialista e, nesta terça-feira, ele e um colega buscaram o animal para devolvê-lo à tutora. Segundo os policiais, o reencontro foi bastante emocionante.

“Ele estava bem debilitado, bem fraquinho. Hoje, quando chegamos na residência dela, ela abraçou o cachorrinho, que já foi entrando e circulando no quintal. Foi uma satisfação muito grande, nossa missão é essa”, conta Souza.

O policial lembra que, no dia em que foi salva por Fofinho, a mulher ficou bastante preocupada ao saber que o cachorro foi atingido.

Legenda: O cabo Valmintas Souza socorreu o cachorro e levou para atendimento veterinário Foto: Arquivo Pessoal/Valmintas Souza

“No dia da ocorrência, ela ficou na sala da casa. Como tem cegueira parcial, ficava desesperada ao ouvir que o cachorro estava ferido. Nos falaram sobre a relação deles, mas hoje nós vimos o que isso representa, ele chegou e já foi indo para o colo dela. O cão a defendeu a custo da própria vida”, afirmou cabo Souza.

Violência doméstica

Fofinho entrou na frente do marido da tutora, que tentava agredir a mulher e seu netos. Após a reação do cão, o homem fugiu e foi preso na terça-feira (20), após mais de 18h de buscas.

“No momento em que o autor ameaçava a vítima e os netos, o cachorro entrou na frente com o instinto de defendê-los e acabou sendo atingido por quatro facadas. Ele foi um verdadeiro herói, não sabemos o desfecho que essa situação poderia ter”, declarou cabo Souza.

Legenda: Cãozinho recebeu cuidados de veterinário Foto: Arquivo Pessoal

O veterinário Caio Rabelo, que atendeu o animal, afirmou ao portal G1 que o cachorro deu entrada na unidade com lesões múltiplas, sendo duas perfurativas graves - uma no tórax e outra no abdômen.