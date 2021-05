Butantan programa entregar mais 1 milhão de doses de CoronaVac na quinta-feira (6), diz colunista

Uma nova remessa da vacina CoronaVac deve ser entregue pelo Instituto Butantan na próxima quinta-feira (6). Serão mais 1 milhão de doses, de acordo com informações do colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.

Na próxima segunda-feira (10), o Instituto Butantan entregará mais dois milhões de doses. E na mesma semana, nos dias 12 e 14, mais 2,1 milhões de doses da CoronaVac.

Nesta segunda-feira (3), o Aeroporto de Fortaleza aguarda para receber lote com 273,3 mil doses da vacina contra a Covid-19, conforme anunciou o governador Camilo Santana em publicação nas redes sociais pela tarde deste domingo.

O voo, previsto para chegar às 15h35 em Fortaleza, irá trazer 255,7 mil doses da vacina AstraZeneca e outras 17,5 mil da vacina da Pfizer.