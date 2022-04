Brasília celebra 62 anos hoje com retorno de comemorações após 2 anos de pandemia

Brasília, capital do Brasil, celebra nesta quinta-feira (21) 62 anos de existência. Para comemorar a data, o Governo do Distrito Federal anunciou uma extensa programação artística e de lazer que deve ocupar pelo menos 17 equipamentos culturais da cidade. Chamado de “Sorria, Brasília”, o projeto segue até o próximo domingo (24).

A capital federal foi inaugurada em 1960.

Segundo a Agência Brasil, serão shows, mostras de cinema, exposições, feiras de economia criativa, espetáculos populares, apresentações de orquestras, dentre outras atividades. Para isso, ainda conforme a AB, foram investidos pelo governo local em torno de R$ 700 mil.

Uma das atrações mais esperadas da programação desta quinta (21) é o show do cantor Lenine.

Equipamento histórico



Como parte das comemorações, reabre para visitação o Catetinho, primeira residência oficial do presidente Juscelino Kubitschek na construção da capital federal. O equipamento, conforme a Agência Brasil, estava há dois anos fechado.

O museu passou por uma manutenção que foi do telhado ao piso de cimento da estrutura arquitetônica com pilotis, desenhada em 1956 por Oscar Niemeyer. A obra de restauração custou em torno de R$ 396,6 mil.

Cine Brasília



O Cine Brasília também está completando 62 anos nesta sexta-feira (22) e conta com programação especial e gratuita.

De acordo com o g1, devem ser exibidos filmes emblemáticos como o primeiro projetado na sala do cinema, a comédia “A Canoa Furou”, e a primeira produção do Distrito Federal que conquistou o principal prêmio do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro: “Louco por Cinema”, de André Luiz Oliveira.

Calamidade pública



O estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19 foi revogado no Distrito Federal na última segunda-feira (18), no Distrito Federal. A decisão do governador Ibaneis Rocha foi publicada no Diário Oficial do Estado.

História de Brasília

Brasília foi inaugurada em 1960. A cidade foi construída a partir de um conceito modernista de arquitetura em menos de quatro anos. A ideia era que fosse transferido para o centro do território nacional o poder político do País, que, até então, se concentrava no Rio de Janeiro.

O projeto da cidade foi desenvolvido pelo então presidente Juscelino Kubitschek, que escolheu o arquiteto Oscar Niemeyer para projetar prédios históricos como o Congresso, o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada e a Catedral.