Brasileiro de 8 anos com QI de 140 e 4 composições autorais entra para sociedade de gênios

A Mensa, a maior e mais antiga sociedade de alto quociente de inteligência (QI) do mundo recebeu um novo membro brasileiro. Morador de São Paulo, Gustavo Saldanha, de apenas oito anos, entrou na entidade com um QI de 140 — a média gira em torno de 100. As informações são da revista Exame.

Fã dos Beatles, o recém-participante do "clube dos gênios" tem talento musical acima da média e facilidade com tecnologia. À revista Crescer, Luciane Saldanha afirmou sempre ter notado características marcantes no filho. “Ele não se distraia fácil, não tinha os mesmos interesses dos outros bebês", comentou.

Mesmo com tal percepção, a mãe não desconfiou que o filho teria uma inteligência acima da média. Ele só aprendeu a falar aos três anos. Aos cinco, porém, a situação mudou.

Mesmo sem saber inglês, Gustavo aprender a cantar cinco músicas dos Beatles para uma apresentação de Dia das Mães na escola. Além disso, conforme a mãe contou ao portal G1, ele passou a se interessar e a lidar com tecnologia com facilidade. "Começou até a mexer nos sistemas operacionais e a transformar Windows em Mac".

Talentos musicais

Atualmente, o menino toca uma série de instrumentos musicais, como baixo, bateria, guitarra, teclado, violão, ukulele, entre outros, além de possuir mais de 100 canções no repertório e já ter até quatro composições próprias.

Aos seis anos, o garoto já tinha o primeiro álbum gravado, com 14 sucessos dos Beatles, além de já ter se apresentado com bandas cover do grupo inglês e feito show em Liverpool, na Inglaterra. Gustavo também já aprendeu a usar o Logic Pro, sistema complexo utilizado por músicos profissionais, e já tem um canal no YouTube.

Aprendizado veloz

Os pais, ao notarem a velocidade de aprendizado do garoto, procuraram um centro de apoio a crianças com desenvolvimento intelectual acelerado em São Paulo.

O neurocientista Fabiano de Abreu, também membro da Mensa, ficou impressionado com o desempenho de Gustavo e aconselhou os pais a candidatarem o filho à Mensa International — a instituição brasileira não aceita crianças, conforme o médico, que já trabalha pelo reconhecimento do menino em outros âmbitos.

Legenda: Criança já gravou um álbum e se apresentou fora do País Foto: reprodução/Instagram

"Estou vinculando-o ao especialista em tecnologia, o italiano Mirko Lamberti, também membro da Mensa", destacou o médico, indicando que o exemplo de Gustavo comprova sua tese sobre a plasticidade cerebral

Fabiano de Abreu Neurocientista e membro da Mensa “A inteligência tem precursor genético e o fenótipo resulta num desenvolvimento que sugere pistas que podem ser passadas para a próxima geração. Por isso, a importância do nível educacional, da leitura, da aprendizagem para desenvolver uma população”.

Para serem qualificados na Mensa, candidatos devem ser aprovados em um teste de inteligência a partir da obtenção de pontuação igual ou superior a 98% da prova. Aprovado, Gustavo poderá participar de encontros com pessoas cujos interesses sejam parecidos com os dele. Além do garoto, a brasileira Laura Büchele, nove anos, faz parte do grupo, com QI de 139.

Promessas

Gustavo já tem promessa de bolsas de estudo na Logos University International (Unilogos), nos Estados Unidos. No entanto, ele cursa o Ensino Fundamental, em uma escola particular de São Paulo.

Para focar nas principais habilidades da criança, a instituição de ensino foi orientada a oferecer mais horas de aulas de música e de contato com a tecnologia. Conforme a mãe, o menino sonha em criar uma empresa com restaurante, teatro, casa de shows e emissora de televisão. "Se ele conseguir um terço disso, já está bom, né? Mas é coisa para o futuro", ponderou.

