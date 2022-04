Brasileiro com recorde de funcionário mais antigo do mundo completa 100 anos; entenda

Walter Orthmann, o funcionário mais antigo do mundo, segundo o livro de recordes Guinness Book, completou 100 anos de vida nesta terça-feira (19), segundo informações do G1.

Ele trabalha há 84 anos como vendedor em uma empresa de tecidos de Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e acompanhou toda a evolução tecnológica ao longo das décadas.

Walter foi contratado aos 15 anos, em 17 de janeiro de 1938. Na época, não se usava nem telefone, e os textos eram feitos em máquinas de escrever. Atualmente, ele tem um smartphone e um tablet na mesa do escritório. "Hoje é muito fácil, resolve tudo com um celular na mão", disse.

Dicas para a saúde

Para manter a longevidade, Walter disse cuidar sempre da saúde, fazendo check-up a cada quatro meses, e recomenda que as pessoas cuidem da alimentação, do sono e do estresse. Ele disse, ainda, fazer exercícios físicos e de respiração pelas manhãs, e sugerir a redução do consumo de sal e açúcar.

"Não fique nervoso, faça tudo rindo. Faça só o que gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar aqui na empresa, gostava de viajar (a trabalho), e assim você nem sente o tempo passar. Não tenha inimigos. Peça desculpas. Viva tranquilo. A vida é só uma passagem aqui na Terra, aproveite, faça o que você quiser", disse Walter ao G1.

