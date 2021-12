Brasileira cai em golpe, acha que namora músico grego Yanni e perde mais de R$ 880 mil

Um nigeriano se passou pelo músico grego Yanni para aplicar um golpe em uma mulher de 59 anos de São Paulo. O Ministério Público do Estado aponta que o suspeito seria integrante da quadrilha internacional "Yahoo Boys" — conhecida pela prática de ‘estelionato sentimental’. As informações são do UOL.

Ela o conheceu pelas redes sociais e passou a trocar mensagens via WhatsApp. A vítima teria enviado R$ 880 mil ao golpista ao longo do falso relacionamento. Durante esse tempo, ela acreditou que iria se casar com ele.

A família da mulher procurou a polícia após vê-la desesperada para pagar R$ 10 milhões para o resgate do suposto sequestro do namorado virtual.

Segundo o MP, a organização criminosa da qual o suspeito faz parte possui mais de 200 membros no Brasil. Eles procuram se aproximar de pessoas solitárias.

Estima-se que 2 mil pessoas já tenham sido vítimas. No entanto, foram registradas oficialmente 400 casos em todo o País.

Caso italiano

Recentemente, um caso semelhante foi registrado na Itália. O jogador de vôlei italiano jogador de vôlei Roberto Cazzaniga passou 15 anos acreditando namorar a modelo brasileira Alessandra Ambrosio.

