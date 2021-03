Brasil tem segundo dia com mais mortes confirmadas de Covid-19; Ceará contabiliza 11.642 óbitos

Nesrta sexta-feira (5), o Brasil teve o segundo dia com mais novas mortes confirmadas desde o início da pandemia de Covid-19. Em um período de 24 horas, as autoridades de saúde registraram mais 1,8 mil óbitos. No total, 262.770 morreram.

No Ceará, foram 88 óbitos a mais no último dia, conforme a plataforma IntegraSUS, chegando a uma marca de 11.642 vidas perdidas, em atualização desta sexta-feira (5). Desse número, sete mortes ocorreram nas últimas 24 horas.

No País, também nesta semana, ocorreu o recorde de registros, com 1.910 vidas perdidas, notificadas no balanço do Ministério da Saúde (MS) da última quarta-feira (3).

O balanço do MS também marcou o segundo dia com mais novos casos registrados, com mais 75.495 diagnósticos confirmados. Com isso, são 10.869.227 confirmações em todo o Brasil. O Ceará tem 441.484 casos confirmados.

Recuperados

O número de pacientes recuperados no País alcançou 9.671.410 e o de pessoas com casos ativos, em acompanhamento por equipes de saúde, ficou em 935.047. O Ceará tem 1.463.280 pessoas recuperadas do novo coronavírus desde o início da pandemia.