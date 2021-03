Brasil registra 1.290 óbitos por Covid-19 em 24 horas

Dados do Ministério da Saúde indicam, nesta segunda-feira (22), que o Brasil teve 1.290 óbitos por Covid-19 em 24 horas. Ao todo, o País soma 294.042 mortes desde o começo da pandemia.

O total de casos confirmados da doença chegou a 11.998.233, com 47.774 registros novos.

Os dados nacionais foram atualizados às 19h10.

Ceará

No Ceará, os números da pandemia foram atualizados na manhã desta segunda, às 10h07. Pelas estatísticas do IntegraSUS, atualizado pela Secretaria da Saúde do Estado, não houve mortes confirmadas nas últimas 24 horas. O Ceará soma 12.870 óbitos desde o começo da pandemia, co 511.019 casos confirmados.

Vacinômetro no Ceará

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Atualização desta segunda (22) do Vacinômetro estadual indica que já foram aplicadas 680.638 doses de vacinas contra a Covid-19 no Ceará. A primeira dose já foi aplicada em 489.133 pessoas (59,48% das doses distribuídas foram aplicadas) e 191.505 receberam a segunda dose (58,88% das doses foram aplicadas).