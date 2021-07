Brasil recebe mais um milhão de doses da Pfizer contra a Covid

O Ministério da Saúde recebeu, na noite dessa terça-feira (20), O 23º lote de imunizantes da Pfizer com 1.053.000 doses. A nova remessa desembarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Conforme o cronograma da Pasta, outros 12 voos deverão pousar no Brasil até 1º de agosto com mais vacinas do laboratório.

Ainda nessa terça-feira, 255.150 doses de vacinas chegaram ao Ceará, sendo 52.650 da Pfizer e 202.500 da AstraZeneca. Os imunizantes serão destinados para aplicação da primeira e segunda doses na vacinação da população cearense em geral, segundo a pasta.

À exceção dos dias 29 e 30 de julho, quando a empresa enviará pouco mais de 800 mil doses, as demais entregas contarão com cargas superiores a um milhão de doses.

Um novo carregamento já deve chegar nesta quarta-feira (21) com 1.053.000 doses. A mesma quantidade é esperada para esta quinta-feira (22). Já na sexta (23), serão 1.003.860 doses. No dia 25, o país receberá duas remessas com 1.053.000 doses.

Confira os demais lotes

27 de julho

1.053.000 doses

28 de julho

1.053.000 doses

29 de julho

1.053.000 doses

29 de julho

842.400 doses

30 de julho

889.200 doses

1 de agosto

1.053.000 doses

1 de agosto

1.053.000 doses