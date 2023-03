Brasil ganha mais de 72 km² de território em 2022, afirma levantamento do IBGE

O Brasil teve a área territorial aumentada em 72,2 km² em 2022, conforme aponta o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira (29), no Rio de Janeiro.

Ainda segundo o IBGE, o aumento do território ocorreu após novos delineamentos de fronteira internacional em trechos do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Assim, o território saiu de 8.510.345,540 km², em 2021, para 8.510.417,771 km², em 2022.

Ao todo, 174 municípios brasileiros tiveram mapas atualizados com os novos limites pelo instituto. As mudanças na divisão ocorreram entre 1º de maio de 2021 e 31 de julho de 2022.

O Rio Grande do Sul foi o estado com maior número de mudanças nos limites municipais, com 61 municípios afetados. Pernambuco, com 50, e o Paraná, com 47, aparecem em 2º e 3º lugar, respectivamente.

Outras alterações também ocorreram no Mato Grosso (6), Maranhão (3), Rio Grande do Norte (3), Tocantins (2) e Goiás (2). O site do IBGE explica mais detalhes sobre as alterações.

Conforme o instituto, as atualizações ocorreram por conta da publicação da nova legislação, decisão judicial e relatórios/pareceres técnicos dos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa de cada estado e encaminhados ao IBGE.