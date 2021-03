Braga Netto é cotado para assumir Ministério da Defesa, diz jornal

Após a demissão de Fernando Azevedo e Silva, o nome do atual ministro da Casa Civil, general Braga Netto, é ventilado para o cargo no Ministério da Defesa, conforme apurou o Estado de S. Paulo.

Segundo o jornal, o ministro da articulação política (Segov), Luiz Eduardo Ramos, também estaria sendo cotado. Ele, entretanto, poderia assumir a Casa Civil.

Fernando Azevedo e Silva deixou a pasta nesta segunda-feira (29), no mesmo dia em que Ernesto Araújo anunciou a saída do cargo de ministro das Relações Exteriores.

A exoneração de Azevedo, no entanto, ainda não foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). O nome do substituto não foi divulgado até o momento.