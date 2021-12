Um ônibus bateu em um carro e em um caminhão na madrugada desta sexta-feira (24), na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e caiu em um córrego na BR-153. Cinco pessoas morreram no acidente e outras 41 ficaram feridas.

Segundo informações do portal G1, a colisão entre os veículos aconteceu em um desvio próximo de uma cratera que se abriu na rodovia. Além disso, todos os sobreviventes já foram resgatados no local.

A concessionária que administra a rodovia, a Triunfo Concebra, repassou as informações sobre os envolvidos no acidentes. As cinco pessoas que morreram estavam dentro do ônibus, assim como outros 40 feridos. O motorista do caminhão, que também estava no acidente, também ficou ferido.

Chuva na rodovia

O acidente teria ocorrido durante um momento de chuva no trajeto. Conforme informações confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal, o ônibus havia saído de São Paulo com destino a Brasília.

A empresa Real Expresso, dona do veículo, lamentou o ocorrido. "As causas do acidente serão apuradas em procedimento interno da empresa como também pelas investigações oficiais, e estamos trabalhando em conjunto com as Polícias Rodoviária e Civil para que tudo seja o quanto antes esclarecido", afirmou o comunicado.