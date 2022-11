Bombeiro morre após ser baleado dentro de casa durante perseguição policial no DF

Um bombeiro levou um tiro dentro da própria casa em Ceilândia, no Distrito Federal (DF), e morreu nesta quinta-feira (10). Ele foi baleado durante um tiroteio em uma perseguição policial a um suspeito de violência doméstica.

Conforme o portal Metrópoles apurou com a Polícia Militar do DF (PMDF), um homem que teria agredido a esposa e tentado matá-la estava fugindo pulando pelos telhados de casas, quando acabou caindo na residência do bombeiro.

O agente chegou a ser socorrido, mas estava em estado grave e faleceu no hospital. Ele foi identificado como Valter Leite Cruz, segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

Investigação

A ocorrência, registrada na tarde desta quinta na QNO 6, no Setor O, ainda será investigada, pois não se sabe a origem do tiro que matou o bombeiro militar. O Correio Braziliense informou que o suspeito pode ter disparado contra a vítima assim que caiu do telhado da casa.

Há também a possibilidade de o segundo sargento ter sido atingido por um dos policiais que estava na perseguição. A Perícia Forense vai determinar como se deu o fato.