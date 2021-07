Bolsa do Povo abre inscrição nesta segunda (19) para benefício de R$ 500; veja os requisitos

As inscrições do programa Bolsa do Povo Educação, do governo de São Paulo, têm início nesta segunda-feira (19) e vão até 31 de julho. Para participar, é preciso se cadastrar no site do projeto.

A iniciativa irá contratar 20 mil responsáveis de alunos da rede estadual de ensino para prestar apoio geral às escolas, com um benefício mensal de R$ 500 por mês durante seis meses.

O principal objetivo é auxiliar as famílias a superar desafios educacionais e financeiros provocados pela pandemia de Covid-19 e ampliar o envolvimento da comunidade escolar, reforçando vínculos entre alunos, professores e servidores da Educação e gerando novos postos de ocupação.

Os selecionados atuarão principalmente no acompanhamento de protocolos sanitários, garantindo o retorno presencial seguro para estudantes e funcionários.

Requisitos

Para participar é preciso ter entre 18 e 59 anos, ser responsável legal por aluno da rede estadual (um responsável por família), estar desempregado há pelo menos três meses, e morar numa distância máxima de dois quilômetros da unidade escolar.

Após as inscrições, os candidatos serão entrevistados pelas próprias unidades de ensino. Depois da aprovação das escolas, as Diretorias de Ensino farão a validação para efetivar contratações a partir de 16 de agosto.