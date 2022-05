Boleto do Enem 2022 deve ser pago até esta sexta-feira (27); veja passo a passo

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 encerrou as inscrições no último sábado (21). No entanto, o período para realizar o pagamento, do valor de R$ 85, segue disponível até esta sexta-feira (27).

Os candidatos podem escolher a opção de pagamento, que pode ser efetuado por "Boleto", "Pix" ou "Cartão de Crédito".

Apenas com a quitação do valor de inscrição será possível confirmar a participação no Enem 2022. Na Página do Participante, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o inscrito pode baixar o boleto quantas vezes quiser.

Ao entrar no site, basta ir até a opção “Pagamentos/Isenção” e clicar em “Baixar seu boleto”. O documento pode ser quitado direto no aplicativo do seu banco, via internet banking, agências bancárias ou em casas lotéricas.

Confira passo a passo

Para ter acesso à emissão do "Boleto" é necessário entrar no site do Enem 2022 e escolher a opção "Página do Participante". Uma vez realizado o login, informado o CPF e a senha, é possível emitir o documento. Confira passo a passo:

Passo 1: Na parte esquerda do menu da página tem a opção "Inscrição". O aplicante deve selecionar a aba “Pagamentos/Isenção”;

Legenda: Opção de "Boleto" está disponível na Página do Participante do Inep Enem Foto: Reprodução

Passo 2: Posteriormente, deve clicar na opção “Boleto” para solicitar o documento;

Legenda: É possível escolher entre a opção "Boleto" ou "Pix/Cartão de Crédito" Foto: Reprodução

Passo 3: Por fim, estudantes devem apertar no botão “Baixar seu boleto” a fim de efetuar o download do arquivo. O "Boleto" gerado virá com a data de vencimento para 27/5/2022.

Legenda: Ao escolher a opção "Boleto", o site irá gerar automaticamente Foto: Reprodução