Boeing 747 arremete no último segundo após manobra para desviar de avião em pista de SP; veja vídeo

Na manhã desta segunda (28), um Boeing 747 fez movimento de 'zigue-zague' no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para abrir distância de uma aeronave, mas precisou arremeter no último segundo para evitar um choque.

A cena foi gravada e, logo depois, disponibilizada em um canal do Youtube. As imagens, registradas às 7h30, mostram um Boeing 737, da companhia aérea Gol, fazer uma aproximação para a pista 09R.

Veja as imagens:

Atrás do primeiro avião, é possível perceber a aproximação do Boeing 747-200 da empresa Fly Pro, usado ultimamente no Brasil sob contrato de fretamentos diversos.

Ao perceber que a separação entre as aeronaves não era suficiente, o operador da torre de controle de Guarulhos entra na frequência de rádio e repete para que o piloto do 747 arremeta.

Apesar de o ângulo da câmera não mostrar a posição do segundo avião, supõe-se que ele ainda poderia estar na pista durante a curva final. A arremetida era a única manobra possível, visto que as convenções de segurança da aviação não permitem pouso simultâneo na pista.