BMW de R$ 700 mil furtada em estacionamento falso do show do Maroon 5 é recuperada

Um dos veículos levados pelos criminosos que formaram um estacionamento falso durante show da banda Maroon 5 foi uma BMW. O automóvel modelo X6 é avaliado em cerca de R$ 700 mil. O carro de luxo foi recuperado pelas autoridades e já devolvido ao proprietário.

Até o momento, sabe-se que foram furtados pelo menos sete veículos. Consta na lista outra BMW, modelo X1, com valor de R$ 300 mil. Os criminosos também levaram três SUVs.

Leia mais País Quadrilha cria falso estacionamento e furta sete carros durante show do Maroon 5; entenda o golpe

A quadrilha teria se aproveitado de um terreno desocupado no entorno do local do show, a aproximadamente 2 km, para enganar as vítimas que foram à apresentação internacional.

A BMW X6 foi localizada no bairro do Morumbi, já na região da comunidade de Paraisópolis. A Polícia Civil de São Paulo considera este crime como inédito e diz avançar nas investigações.

COMO A QUADRILHA AGIU

De acordo com com a Polícia Civil, a quadrilha montou estrutura provisória com tapumes, após invadir um terreno que estava com corrente e cadeado. Vídeos das câmeras de segurança no entorno mostraram que os carros começaram a entrar no local por volta das 21h.

Criminosos que se passavam por funcionários usavam coletes e fingiam controlar o trânsito. Minutos depois, um grupo já sai com a BMW X6.

Por volta das 23h, as vítimas começam a retornar ao estacionamento e já não localizam seus carros. Investigadores estão em posse de imagens que devem auxiliar no avanço da apuração. Eles também tentam rastrear contas bancárias para onde foram enviadas transferências que serveriam para pagar a locação da vaga.

Por nota, a Allianz Parque destaca que não conta com o serviço de "vallets" e que toda operação de responsabilidade deles é feita dentro das dependências do estádio.