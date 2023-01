Barco vira no RS durante travessia entre Brasil e Argentina; três pessoas morrem

Duas mulheres e um menino de 8 anos morreram na tarde desse sábado (21) após uma embarcação de pequeno porte virar durante uma tempestade no rio Uruguai, em Alecrim, norte do Rio Grande do Sul. As informações são do g1.

Outras duas crianças e uma mulher adulta que também estavam no barco conseguiram se salvar. Depois de ingerirem água, elas foram encaminhadas, conscientes, para o hospital da cidade. Segundo os bombeiros, já foram liberadas.

Equipes dos bombeiros, inclusive, seguem com buscas por dois homens que também estavam na embarcação. O trabalho de resgate foi retomado às 5h30 deste domingo (22), com apoio de mergulhadores e busca por superfície.

Uma aeronave da Brigada Militar deve participar das buscas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil