Baleia de 12 metros é encontrada morta em Ubatuba, São Paulo

Uma baleia de cerca de 12 metros de comprimento foi encontrada morta, na manhã desta quarta-feira (13), em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo. O Instituto Argonauta foi responsável por rebocar e ancorar o corpo do animal, localizado na Ilha Anchieta, próximo à Praia do Sul. O acionamento foi feito por uma equipe de monitoramento do Parque Estadual da ilha. As informações são do portal g1.

De acordo com a publicação, a ideia é que o animal se decomponha naturalmente. Os integrantes da equipe coletaram materiais biológicos da baleia, como pele e músculos, para poder realizar a identificação da espécie.

O Instituto Argonauta informou que, pelo tamanho, deve se tratar de um animal já adulto. Ainda segundo o instituto, há uma dificuldade em determinar a causa da morte da baleia, porém não existem indícios de contato com redes de pesca.