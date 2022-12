Balão com bandeira cai e fica preso em prédio na Zona Leste de São Paulo

Um balão com bandeira caiu na manhã desta sexta-feira (9) e acabou ficando preso em um prédio na Zona Leste de São Paulo. Moradores da região de Aricanduva ficaram assustados com o objeto no topo do edifício. As informações são do g1.

A pena para quem solta balões vai de um a três anos de prisão e a multa mínima para quem fabrica, vende, transporta e solta balões é de R$ 10 mil.