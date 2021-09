Avião carregado de combustíveis explode em queda no Pará e piloto morre

Um avião monomotor carregado de combustíveis explodiu durante queda nessa sexta-feira (10), no Pará. O piloto da aeronave, Danilo Alves, que estava sozinho, morreu no acidente. As informações são do portal G1.

A aeronave caiu entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, uma região de garimpo no Pará. A queda foi confirmada pela Força Aérea Brasileira (FAB) e, antes da colisão, Danilo conseguiu contato com o controle aéreo de Manaus.

Comunicado, o dono da aeronave localizou o avião em chamas com o apoio de outras duas aeronaves. O corpo do piloto foi levado para Itaituba.

Situação estava regular

De acordo com a Agência Nacional de Avião Civil (Anac), a situação do monomotor, que tinha matrícula PT-JIH, estava regular.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e disse que investiga a ocorrência.