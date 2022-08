Avião cai em condomínio na Barra de Tijuca, no Rio de Janeiro

Um avião ultraleve caiu em uma casa dentro de um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (15). Duas pessoas, entre elas o piloto, ficaram feridas no acidente. A aeronave bateu primeiro no telhado da residência, antes de cair perto da área da piscina, virado para baixo.

Legenda: A aeronave primeiro bateu no telhado da casa, antes de cair perto da piscina Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos feridos tem estado de saúde "intermediário", enquanto outro só teve ferimentos leves. As informações são do G1.

O condomínio Santa Mônica Jardins fica na rua Josué de Castro. O quartel dos bombeiros da Barra da Tijuca atendeu a ocorrência.

Ainda não sabe o que pode ter causado o acidente. O ultraleve tem o prefixo PU-SPX.