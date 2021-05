Autor de ataque a escola de Saudades (SC) que deixou cinco vítimas recebe alta e está detido

O autor do atentado a uma escola de municipal de Saudades, em Santa Catarina, um homem de 18 anos, recebeu alta hospitalar, na manhã desta quinta-feira (12), e está detido. As informações são do portal G1.

O homem invadiu a escola na manhã de 4 de maio e matou cinco pessoas a facadas. As vítimas são três crianças, de pouco mais de um ano, uma professora e uma agente educativa.

O único ferido sobrevivente, um bebê de 1 ano e 8 meses, precisou passar por uma cirurgia e já recebeu alta, neste domingo (9).

Legenda: único sobrevivente do atentado deixou o Hospital da Criança no Dia das Mães Foto: Alcebíades Santos/HC

O homem é morador da cidade e não tinha antecedentes criminais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de Santa Catarina, ele tentou suicídio após o ataque, mas foi interrompido pelos agentes de segurança. Quando ia ser capturado, deferiu golpes contra ele mesmo.

Ele foi preso em flagrante, socorrido ao Hospital Regional do Oeste e passou por uma cirurgia, sem risco de vida. Nesta quarta-feira (12), ele foi levado para o Presídio Regional de Chapecó, em prisão preventiva determinada pela Justiça.

O homem está em isolamento, cumprindo quarentena de prevenção à Covid-19. O inquérito deve ser encerrado nesta semana e ainda não há previsão para ele ser ouvido novamente.

Ataque

As primeiras ligações de socorro teriam sido registradas por volta das 11h, segundo a Polícia Militar. Durante o ato criminoso, o homem tentou entrar em outros locais da escola, mas as professoras trancaram as salas com as crianças dentro e o impediram.

Segundo a polícia, o ataque foi premeditado. O homem levou duas facas para o local, mas só usou uma, e golpeou todas as vítimas pelo menos cinco vezes.

O jovem, antes de entrar na escola, chegou a ir para o trabalho. Por volta das 9h30, ele foi para o intervalo e não retornou.

Apesar de a motivação para o crime permanecer desconhecida, a Polícia suspeita que o homem possa ter tido inspiração em outros crimes

Vítimas

Legenda: Homenagem às vítimas do ataque é realizada na frente da escola Foto: Sirli Freitas/Divulgação O homem de 18 anos que

Entre as vítimas, estão Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos, professora da escola; e Mirla Amanda Renner Costa, de 20 anos, agente educacional da creche. As crianças mortas são Sarah Luiza Mahle Sehn, de 1 ano e 7 meses; Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses; e Anna Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses.

A creche se chama Aquarela, atende crianças entre dois e seis anos, e está localizada na Rua Quintino Bocaiúva, que compreende os bairros Laje de Pedra e Sagrada Família, em Saudades. O velório das vítimas ocorreu na manhã de quarta-feira (5).