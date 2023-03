Ator Antônio Pedro morre no Rio aos 82 anos

O ator e diretor Antônio Pedro faleceu, na madrugada deste domingo (12), aos 82 anos de idade, no Rio de Janeiro. O ator faleceu devido a insuficiências renal e cardíaca após passar um tempo internado em um hospital da cidade. As informações são do O Globo.

O velório está sendo realizado na Capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência. A cremação está prevista para as 15h30.

Carreira de Antônio Pedro

O ator teve papel de destaques nos programas humorísticos Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total. Além disso, teve participações relevantes em Malhação e A Diarista e autou em várias novelas da Globo.

Durante a sua vida, Antônio Pedro também chegou a participar ativamente da política, chegando a ser filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) durante anos. Em 1986, foi o primeiro secretário Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Em 1989, ocupou o mesmo cargo no município de Volta Redonda. Em 1990, candidatou-se a deputado estadual pelo PDT, mas não obteve êxito nas urnas.