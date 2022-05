Atendente do McDonald’s baleado perde o rim esquerdo

Mateus Domingues Carvalho, 21, o atendente de uma lanchonete do McDonald’s na Taquara, que foi baleado por um bombeiro, perdeu o rim esquerdo, segundo a família. Ele segue internado no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O estado de saúde dele é estável. As informações são do G1.

A defesa do sargento do Corpo de Bombeiros afirma que o disparo foi acidental. Paulo César de Souza Albuquerque se apresentou na 32ªDP (Taquara), que investiga o caso, prestou depoimento e foi liberado. A Justiça negou o pedido de prisão dele.

Instauração de inquérito

Na decisão, a juíza Isabel Teresa Pinto Coelho Diniz, do plantão judicial, cita que a prisão temporária é “medida excepcionalíssima, devendo ser usada apenas quando houver elementos concretos de autoria”.

O Corpo de Bombeiros informou, em nota, que o militar responderá pelos seus atos na Justiça comum. A corporação também determinou a suspensão do porte e posse de armas de Paulo César, além da instauração de um inquérito para apurar a conduta do sargento.

Imagens de câmeras de segurança registraram a confusão que terminou com Mateus baleado. O vídeo mostra o bombeiro dando um soco em Matheus, que reage com um tapa. Momentos depois, o atendente é baleado e cai no chão.