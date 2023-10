Associação Brasileira dos Coreanos reprova inclusão da palavra dorama ao dicionário brasileiro

A Associação Brasileira dos Coreanos (ABC) recebeu, com insatisfação, a notícia de que a Academia Brasileira de Letras (ABL) teria incluído a palavra dorama no dicionário da língua portuguesa. A definição do termo incomodou a comunidade sul-coreana, fazendo com que a associação publicasse uma nota na qual chama a ação de “orientalismo”.

Segundo a ABC, “a decisão de generalizar as produções do leste-asiático é preconceituosa”. A nota segue dizendo que “não é certo generalizar expressões culturais. Cada produção tem suas características, peculiaridades e um público específico. Generalizar é confundir as peculiaridades. É como falar que toda comida nordestina é comida baiana”.

DECISÃO DA ACADEMIA

Na tarde da última quarta-feira (26), o Ministério da Cultura anunciou que a palavra dorama seria uma nova palavra do vocabulário brasileiro. O novo termo surgiu a partir de obras audiovisuais em formato de série, em que são abordados diferentes gêneros e que, em geral, contam com um elenco e idioma do país de origem.

Segundo a ABL, novas palavras e expressões ganham espaço no vocabulário após “ter um uso corrente na língua portuguesa, podendo ser neologismos, empréstimos linguísticos ou mesmo vocábulos que, apesar de já existirem há algum tempo na língua, têm circulado com mais frequência ou com um novo sentido nos dias de hoje”.