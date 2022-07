Assalto que terminou em morte de pecuarista foi planejado por domésticas no Mato Grosso

O roubo que resultou na morte da pecuarista Andreia Aquino Flores, de 38 anos, foi planejado por empregadas domésticas que trabalhavam para ela, mãe e filha, de 43 e 24 anos, presas na manhã desta sexta-feira (29). O crime aconteceu em um condomínio de luxo na vila Manoel da Costa Lima, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A desconfiança da polícia começou quando os depoimentos concedidos por elas pareceram muito fantasiosos. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), Francis Flávio Freire, as investigações começaram após os relatos.

Depoimentos contraditórios

Inicialmente, as duas disseram que foram rendidas em um supermercado, enquanto faziam compras, e para onde teriam se deslocado no próprio veículo da patroa.

Em seguida, as funcionárias contaram que quando voltaram para o carro encontraram dois homens no veículo. Questionadas pela polícia se o carro estava trancado, elas não souberam responder.

Legenda: Andreia Aquino Flores, de 38 anos, morreu durante o assalto Foto: reprodução/redes sociais

Entretanto, a desconfiança dos policiais com a imprecisão das informações fez com que eles verificassem as câmeras de segurança do estacionamento. Nesse momento, descobriram que as mulheres destravaram o veículo usando um controle remoto para que um homem entrasse.

Após isso, as duas confessaram o envolvimento. A mulher de 43 anos contou ter convidado o cunhado para simular o roubo. Ele quem teria entrado no carro no estacionamento do supermercado e, no trajeto até a casa, compraram uma arma de brinquedo.

O plano inicial era que a mulher fizesse um PIX no valor R$ 20 mil durante o assalto. Ao reagir, Andreia acabou sendo estrangulada pelo cunhado citado pela funcionária.

Na saída do local, o homem ainda teria levado alguns dos pertences da vítima. As duas foram presas em flagrante pelo crime de latrocínio e as investigações seguem sendo realizadas pelas equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF).

