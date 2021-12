Criminosos assaltam carro-forte em Guaíba (RS), fazem reféns e fogem em barco

Um grupo atacou um carro-forte, na manhã desta quarta-feira (29), e fugiu levando dinheiro e armas em Guaíba, Rio Grande do Sul. O bando chegou a usar um barco para escapar dos policiais, além de fazer reféns. As informações são do jornal GZH.

As investigações preliminares indicam que a quadrilha é formada por, pelo menos, sete pessoas — duas já foram presas até o momento da publicação deste material.

O veículo transportador de dinheiro foi abordado no momento em que abastecia o caixa eletrônico de um supermercado. Os suspeitos chegaram até o local usando dois carros, um deles com falsos adesivos da Polícia Civil. Segundo a publicação, eles estavam uniformizados como agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Fuga e reféns

Após renderem os vigilantes, os homens trocaram de automóvel e fugiram usando um furgão pertencente a uma suposta dedetizadora. Levando armas e dinheiro, eles saíram em direção ao município de Eldorado do Sul.

Durante o trajeto, o grupo abandonou pregos retorcidos pela pista da BR-290, com intuito de dificultar a perseguição das forças de segurança.

Ao chegar na ponte sobre o Rio Jacuí, o grupo abandou o carro e se dispersou pelo matagal e também em uma embarcação, com parte dos integrantes fugindo em direção à região da Ilha do Pavão.

Legenda: Agentes da Brigada Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) participam das buscas pelos suspeitos Foto: divulgação

Durante o percurso de fuga, pelo menos, três pessoas foram feitas reféns: um motorista, na Ilha dos Marinheiros, além de dois proprietários de casas na área. Conforme o jornal, os moradores da região estão recolhidos nas residências enquanto os policiais realizam buscas no local.

Cerco policial

Cerca de 80 policiais da Brigada Militar (BM), além de agentes da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) participam das buscas pelos suspeitos, que chegaram a atirar contra um helicóptero usado pela BM.

A embarcação usada pela quadrilha já foi localizada. A bordo dela, os investigadores encontraram munições, coletes balísticos e camisetas da Polícia Civil. Armas e parte do dinheiro também foram recuperados.

Legenda: Parte das roupas usadas pelos suspeitos foram encontradas abandonadas Foto: divulgação

Mergulhadores dos bombeiros foram convocados para realizar buscas por parte do arsenal usado pelos suspeitos, que pode ter sido jogado na água.

O cerco na região permanece até às 14h35, e a orientação é que os motoristas evitem trafegar pela BR-290, área do arquipélago.