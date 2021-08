Assaltante passa álcool em gel nas mãos antes de roubar farmácia no Paraná; veja vídeo

Uma câmera do circuito interno de videomonitoramento de uma farmácia localizada em Ponta Grossa, no Paraná, flagrou um assaltante roubando o estabelecimento comercial. Antes da ação criminosa, ele usou o álcool em gel disponibilizado na entrada do local para higienizar as mãos. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, de 29 anos, foi preso na quinta-feira (12). O delito aconteceu no bairro Oficinas. Segundo as investigações, antes do fato, o suspeito e outros dois comparsas arrombaram a garagem de um prédio e furtaram três bicicletas. Uma delas foi utilizada pelo homem para chegar até a farmácia. Nas imagens, é possível vê-lo indo até o caixa do estabelecimento comercial, depois de ter passado o álcool em gel nas mãos. Ele ameaça uma funcionária do local com uma arma de fogo e, na sequência, foge com dinheiro. Também conforme os policiais civis, quando foi capturado, ele confessou os crimes cometidos. As apurações sobre o caso seguem a fim de identificar outros envolvidos nas ações.