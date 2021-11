Artista indígena Jaider Esbell morre aos 41 anos, em São Paulo

O artista plástico Jaider Esbell, de 41 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira (2), em São Paulo. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

O óbito do artista foi confirmado pelo seu curador, André Millan. Natural de Roraima, o indígena de etnia Makuxi era destaque da Bienal deste ano.

Legenda: Obra do artista plástico macuxi Jaider Esbell Foto: Marcelo Camacho / Divulgação

Esbell estava com suas obras expostas desde setembro na mostra "Moquém_Surarî: arte indígena contemporânea", no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM São Paulo).

Ele também tem obras no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio (CCBB RJ), na exposição "Brasilidade pós-modernismo", que fica em cartaz até 22 de novembro.

Repecurssão

Nas redes sociais, amigos e admiradores lamentaram a morte do artista. Veja repercussão:

