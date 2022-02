Arquiteta deixa bilhete para colega que furtou lanche: "devolva a vasilha de vidro"; recado viraliza

A arquiteta e urbanista Viviane Ribeiro, de 37 anos, chamou a atenção na internet após um recado, que escreveu a um colega de trabalho que furtou seu lanche, viralizar.

A publicação já ultrapassou 100 mil curtidas e tem mais de mil comentários. "Por favor, devolva a vasilha de vidro que continha iogurte com granola. Como gostou tanto do lanche, me avisa que na próxima eu trago para você também", diz um trecho do bilhete que Viviane deixou no Ministério Púbico de Goiás, onde trabalha.

Segundo informações do portal G1, a publicação foi feita por uma colega de Viviane. A arquiteta relatou que essa não foi a primeira vez que furtos de lanche aconteceram no ambiente de trabalho.

"Eu quero que a pessoa se comova com a situação e não faça isso novamente porque gera um prejuízo. Se possível, devolva a vasilha. Não vou ficar chateada, não", disse a mulher ao portal.

A arquiteta ainda revelou que escreveu o recado após falar com o chefe, e ele recomendou que ela agisse com calma, pois a pessoa que furtou o lanche talvez estivesse precisando de ajuda. Após a repercussão da postagem, Viviane revelou que medidas poderão ser tomadas para evitar novos furtos.

