Arnaldo Jabor 'está consciente' e tem 'melhora progressiva' após AVC, diz boletim médico

O jornalista e cinesta Arnaldo Jabor, de 81 anos, apresentou “melhora progressiva no quadro neurológico” após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), conforme boletim médico divulgado na tarde desta quarta-feira (29) pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. As informações são do G1.

O boletim informa que ele está "consciente, em fase de recuperação do Acidente Vascular Isquêmico e melhora progressiva do quadro neurológico".

Internado no último dia 17 de dezembro, Arnaldo está sendo acompanhado por equipe coordenada pelo médico Rogério Tuma.

Ele é colunista de telejornais da TV Globo desde 1991 e dirigiu "Eu sei que vou te amar" (1986), indicado à Palma de Ouro de melhor filme do Festival de Cannes.

Telegram



Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste