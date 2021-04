Aposta de Fortaleza ganha quase R$ 400 mil na Lotofácil nesta quarta (7)

Uma aposta de Fortaleza acertou os 15 números sorteados na Lotofácil nessa quarta-feira (7), em concurso com prêmio estimado em R$ 4 milhões. Além dessa aposta, outros nove ganhadores também faturaram o prêmio máximo, com cada uma recebendo R$ 398.339,33.

O concurso 2200 teve sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP). Foram sorteados os números 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 23 e 25. A aposta premiada na Capital foi realizada na loteria Pague Fácil, no bairro Novo Mondubim.

Outros ganhadores

Além do prêmio de maior valor, o Ceará também teve ganhadores com 14 acertos. Onze pessoas distribuídas nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Jaguaribe e Maracanaú devem receber a quantia de R$ 738,81. Uma das apostas, feita por canais eletrônicos em Fortaleza com 17 números, receberá R$ 2.216,43.

A estimativa de prêmio do próximo concurso, a ser realizado nesta quinta-feira (8), é de R$ 1,5 milhão.

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quanto custa apostar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

Quantas dezenas é preciso acertar para ganhar o prêmio?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.