Após escapar da morte em 'capsula de sobrevivência', jovem se casa na Serra Gaúcha

A história de Eduarda Corrêa, de 23 anos, ganhou um novo e feliz capítulo. Menos de um mês após sobreviver a um acidente impressionante em Porto Alegre, a jovem trocou alianças com o noivo, Gabriel Zanettin dos Santos, em uma cerimônia repleta de emoção no último sábado (1º), em uma casa de eventos centenária em Farroupilha, na Serra Gaúcha.

O casamento, planejado antes da tragédia, tornou-se um símbolo de superação e renascimento. Em setembro, Eduarda ficou soterrada por uma carga de serragem após uma carreta tombar sobre o carro que dirigia, ficando presa por cerca de duas horas até ser resgatada.

Segundo os socorristas, a jovem só sobreviveu porque o veículo formou uma espécie de “cápsula de sobrevivência” sob as 28 toneladas de serragem.

Durante o resgate, ela permaneceu consciente e conseguiu ligar para os pais e para o noivo. “Eu não liguei para pedir ajuda. Eu não liguei para pedir socorro. Eu liguei porque eu achei que eu ia morrer. Porque eu queria me despedir. E, no fim, essa ligação que acabou me salvando”, contou Eduarda, em entrevista à RBS TV.

A jovem passou quase uma semana hospitalizada após o acidente. Deixou a UTI três dias antes de receber alta definitiva, no dia 13 de outubro, quando pôde finalmente voltar para casa.

O casamento, realizado menos de um mês depois, emocionou familiares e amigos, que viram na celebração uma prova viva de fé e esperança. Eduarda e Gabriel, agora casados, celebram não apenas o amor, mas a segunda chance que a vida lhes concedeu.