Polícia prende homem branco suspeito de furtar bicicleta no Rio; caso motivou denúncia de racismo

Um homem branco foi preso por suspeita de furtar uma bicicleta no bairro Leblon, no Rio de Janeiro, no último sábado (12). O caso ganhou repercussão após um casal ter abordado um jovem negro nas proximidades do local e, sem provas, acusá-lo do furto.

Leia mais País Empresas demitem casal que acusou jovem negro de roubar bicicleta no Rio de Janeiro

A Polícia chegou até Igor Martins Pinheiro, 22 após análise de câmera de segurança e também devido a depoimento de um segurança do Shopping Leblon, que o reconheceu, conforme o G1 RJ.

Ele foi preso na tarde dessa quarta-feira (16) saindo do prédio onde mora, no bairro Botafogo, Zona Sul do Rio.

Legenda: Igor Pinheiro foi preso na tarde dessa quarta-feira (16), ao sair de casa no bairro Botafogo Foto: Reprodução/TV Globo

Com o suspeito, os agentes da 14ª DP acharam a bermuda que ele usava no momento do crime e um alicate, ferramenta supostamente usada para quebrar o cadeado da bicicleta.

Igor Martins, conhecido como "Lorão", tem 28 passagens pela e polícia, tendo sido preso sete vezes, inclusive por outros furtos de bicicletas.

Acusação sem provas

O instrutor de surfe Matheus Ribeiro, jovem negro morador da Maré, foi abordado por um casal no bairro Leblon e acusado de ter furtado uma bicicleta elétrica. Ele divulgou vídeo nas redes sociais e relatou que chegou a mostrar imagens ao rapaz e à moça, em busca de provar já possuir o objeto há bastante tempo.

O casal, no entanto, só recuou na acusação depois de não ter conseguido abrir o cadeado da bicicleta com a chave que tinha. O rapaz então pede desculpa diversas vezes e alega que "não estava acusando, só estava perguntando".

VEJA VÍDEO:

"São coisas que encabulam o racista. Eles não conseguem entender como você está ali sem ter roubado dele, não importa o quanto você prove", escreveu Matheus nas redes sociais.

"Ela não tem ideia de quem levou sua bicicleta, mas a primeira coisa que vem à sua cabeça é que algum neguinho levou", comentou o jovem negro, que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) por crime de racismo.

Casal responderá por calúnia

O casal foi ouvido na 14ª DP, no Leblon, e responderá por calúnia, segundo o G1. A delegada responsável pelo caso, Natacha Oliveira, afirmou que após ouvir todas as partes envolvidas, não houve "alguma ofensa expressa de caráter racial".

"Razão pela qual, com base também na análise dos elementos objetivos do fato, da análise do caso concreto, não houve instauração de procedimento para apurar o crime de injúria racial, e sim o crime de calúnia”, indicou a delegada.