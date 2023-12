Aplicativo 'Celular Seguro' teve mais de 500 mil registros de usuários em três dias

O aplicativo Celular Seguro, iniciativa do governo federal, teve o registro de mais de 500 mil usuários nos três primeiros dias após o lançamento na última terça-feira (19). Os dados foram coletados até a tarde da sexta-feira (22).

Foram mais de 362,8 mil celulares registrados via site ou aplicativo. Usuários de aparelhos que utilizam o sistema operacional Android, da Google, efetuaram mais de 465 mil downloads do aplicativo até esta quinta-feira (21). O aplicativo também está disponível para iPhone (sistema iOS), que já contabiliza 194 mil downloads.

O Celular Seguro permite aos usuários bloquear o aparelho e aplicativos digitais em caso de roubo ou furto. Isso é feito por meio da inclusão, durante o registro, do contato de pessoas de confiança, que estarão autorizadas a fazer o bloqueio.

Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site por um computador. Além do próprio aparelho e da linha telefônica, o aplicativo tem parceria com bancos e instituições financeiras, que serão avisados do bloqueio.

Até o momento, a ferramenta já recebeu 2.544 alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos.

“Estamos construindo um botão de emergência, para que a pessoa rapidamente aperte e as operações fiquem bloqueadas, para que ela possa reorganizar sua vida com mais calma, sem ter a agonia de uma hora para outra parar sua vida para fazer 300 ligações para bloquear uma série de canais que expõem ela a crimes financeiros e golpes”, explicou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, no lançamento do aplicativo.