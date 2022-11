Apesar da falta de vacinas em capitais, governo federal não compra estoque de Coronavac do Butatan

O Instituto Butantan, fabricante nacional da vacina Coronavac, informou que tem cerca de 2 milhões de doses do imunizante em estoque que vencem em 2013. Porém, o estoque não foi adquirido pelo Ministério da Saúde mesmo com diversas capitais relatando a falta do material. As informações são da GloboNews e do g1.

O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em julho de 2022, para cobrir as idades de 3 a 5 anos no combate à Covid-19. A última entrega realizada pelo Butantan ao Ministério, de um milhão de doses, foi em setembro.

Segundo Dimas Covas, médico e presidente do Butantan, 9 milhões de doses foram ofertadas ao Ministério, mas só houve a aquisição de 2 milhões. Até o momento, não houve encomenda adicional. Logo, a produção de novas vacinas também está parada.

Procurado, o Ministério da Saúde não deu retorno sobre o problema.

“Nós estamos com a vacina pronta aqui. Esperamos que o Ministério se sensibilize e faça novas encomendas pra atender esses estados que precisam completar a segunda dose, principalmente as crianças”, disse Dimas à GloboNews.

Vacinação em baixa

Por falta de doses do tipo, o processo de aplicação foi parado em capitais como Rio de Janeiro, Goiânia e Teresina desde o mês de outubro. Em alguns casos, o estoque disponível está reservado para a D2.

Apesar dos esforços de comunicação, a adesão à vacina infantil tem sido baixa. Desde julho, 938.411 crianças de 3 e 4 anos tomaram a primeira dose, e 323.965 tomaram as duas doses, completando o esquema vacinal, conforme a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Apenas 5,5% do público-alvo total dentro da faixa etária, de 5,9 milhões de crianças, está com as duas doses.

Sem proteção, crianças também estão vulneráveis a desenvolver casos graves da Covid-19, que podem levar à morte.