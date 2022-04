Anvisa recebe alerta internacional sobre salmonela no Kinder Ovo; Brasil não está na lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu, nesta quinta-feira (14), um alerta da Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar (Infosan) sobre um surto da bactéria Salmonella typhimurium em chocolates da marca Kinder. Porém, segundo o aviso, o Brasil não está incluído na lista de países para onde o produto foi distribuído.

A Anvisa declarou que está monitorando informações de autoridades sanitárias da Europa sobre os casos de infecção por salmonela associados ao consumo de chocolates da empresa Ferrero, fabricados na Bélgica e distribuídos para diferentes países.

Os representantes da empresa Ferrero no Brasil comunicaram à Anvisa que a contaminação ocorreu na fábrica em Arlon, na Bélgica, e que as operações foram suspensas no local.

A empresa disse ainda que iniciou o recolhimento dos produtos em todos os países de destino, mas que a contaminação não atinge os chocolates comercializados no Brasil.

Cuidados na compra

Como forma de prevenção, a Agência recomenda aos consumidores que tenham ou pretendam adquirir chocolates da marca Kinder, que analisem o rótulo e os dados do fabricante do produto, especialmente se vindos de Arlon, na Bélgica.

Os produtos Kinder elaborados nessa fábrica são:

Kinder Surprise Maxi 100 g

Kinder Surprise 1 x 20 g

Kinder Surprise 3 x 20 g (60 g)

Kinder Surprise 4 x 20 g (80 g)

Kinder Schokobons WHITE 200 g

Kinder Schokobons 200 g

Kinder Schokobons 125 g

Kinder Schokobons 300 g

Kinder Mix Peluche 133 g

Kinder Mix Advent Calendar 127 g

Kinder Mini Eggs Hazelnut 100 g

Kinder Mini Eggs Mix 250 g

Kinder Happy Moments 162 g

Qualquer denúncia pode ser comunicada oficialmente por meio da Ouvidoria da Anvisa, na plataforma Fala.BR.

Na quarta (13), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom) do Ministério da Justiça havia notificado a Ferrero do Brasil para que a companhia formalize o recall do chocolate Kinder ou apresente esclarecimentos sobre a segurança do produto no País.

