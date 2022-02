Anvisa libera o 1º registro de autoteste para Covid-19 no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o primeiro registro de um autoteste para Covid-19 no Brasil. O produto é o "Novel Coronavírus (Covid-19) Autoteste Antígeno", da empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos.

O produto concedido para uso, com amostra de swab nasal não profunda, tem resultado após 15 minutos. De acordo com a Anvisa, a avaliação do pedido levou 16 dias.

Desse total, quatro dias foram utilizados pela empresa solicitante para atender exigências técnicas feitas pela agência.

"A publicação do registro está na Resolução RE 533/2022, publicada hoje no Diário Oficial da União. A disponibilidade do produto no mercado depende da empresa detentora do registro", informou a Anvisa.

OBJETIVOS DA AUTOTESTAGEM NO BRASIL

Ampliar oportunidades de testagem para sintomáticos, assintomáticos e possíveis contatos;

Realizar testes antes de se reunir em ambientes fechados com outras pessoas;

Não sobrecarregar serviços de saúde, que já estão muito além do limite de sua capacidade de atendimento;

Testar, isolar, e encaminhar os casos positivos para o Sistema de Saúde (ou tele-atendimento), para a melhor assistência e a quebra da cadeia de transmissão;

Sair do isolamento, após resultado negativo e sem sintomas.

Feito em casa com a coleta do material no nariz com cotonete ou por saliva, o método ainda depende de aprovação da Anvisa, já que atualmente são permitidos apenas autotestes de diabetes, de HIV e de gravidez.