Anvisa libera distribuição aos estados de vacinas da Janssen doadas pelos EUA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que recebeu, no fim da tarde desta quarta-feira (30), os documentos que faltavam para liberação de carga com vacinas da Janssen. O carregamento foi doado pelos Estados Unidos ao Brasil e chegou na última semana ao País.

Mais cedo, o Ministério da Saúde já tinha apresentado à Anvisa a documentação referente à carga de 947.650 doses, que chegou no sábado (26), e o lote foi liberado para distribuição.

Mas a Anvisa ainda estava à espera de informações complementares para liberar a distribuição de outras 2.052.350 doses da vacina da farmacêutica - que tinham chegado na sexta-feira (25).

Em nota, a agência informou que "as vacinas doadas pelos Estados Unidos ao Brasil foram desembaraçadas com prioridade pela Anvisa na mesma data em que chegaram ao País, sob compromisso do importador e fiel depositário da carga, que é o próprio Ministério da Saúde, de prestar as informações complementares necessárias previamente à distribuição das vacinas". Essa etapa só foi cumprida nesta quarta.

Vacinas serão distribuídas

O Ministério da Saúde havia informado que aguardava a liberação pela Anvisa para enviar as vacinas aos estados. Com a liberação realizada nesta quarta, a pasta já havia indicado que a distribuição seria feita "em até 48 horas" - ou seja, até sexta-feira (2)