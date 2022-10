Anvisa determina recolhimento de implantes fabricados pela empresa Víncula

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nessa sexta-feira (28) resolução que determina o recolhimento de implantes fabricados pela Víncula. A decisão veio após inspeção sanitária constatar que os produtos estavam sendo reprocessados.

A agência detalha que a empresa estava reesterilizando os itens para que pudesse colocar nova data de validade em produtos que já haviam sido esterilizados e não foram utilizados dentro do prazo de validade.

"Considerando o risco associado à utilização de produtos reprocessados, em desacordo com a legislação vigente, a Anvisa determinou o recolhimento de todos os implantes reprocessados pela empresa", informou a agência.

Os implantes a serem recolhidos são utilizados para próteses, parafusos e endopróteses. Ao todo, foram identificados mais de 2 mil unidades de produtos implantáveis reprocessados.

Os serviços de saúde que tenham produtos listados nos seus estoques devem separá-los e solicitar o recolhimento por parte do fabricante.

Os serviços de saúde que realizaram cirurgias com os produtos listados devem realizar a vigilância e o monitoramento dos pacientes no pós-operatório e avaliar se há a necessidade de qualquer ação em função do ocorrido.

Além disso, os casos de infecções, queixas técnicas ou outros eventos adversos que possam ser associados a esses implantes devem ser notificados no Sistema Notivisa.

Os pacientes que receberam esses implantes devem ser orientados a buscar atendimento no serviço que realizou o procedimento cirúrgico, caso apresente algum sinal ou sintoma de infecção ou outro evento adverso.

O que é reprocessamento

A Anvisa explica que reprocessamento de produto médico é um processo de limpeza e desinfecção ou esterilização que tem o objetivo de garantir a segurança na utilização dos produtos, incluindo controle da qualidade em todas suas etapas.

Um produto médico pode ser enquadrado como passível de reprocessamento ou com reprocessamento proibido conforme a evidência científica apresentada pela empresa à Anvisa no momento do registro e conforme a legislação vigente.

No entanto, é proibido o reprocessamento de implantes, assim como a comercialização de produtos reprocessados.

