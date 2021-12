Antes de enterro, agente funerário percebe que recém-nascido dado como morto respirava

Após ser dado como morto por médicos depois do nascimento, um bebê prematuro de cinco meses em Ariquemes, Rondônia, escapou de ser sepultado vivo graças a um agente funerário, que percebeu seus batimentos cardíacos e respiração. As informações são do G1.

A mãe, uma jovem de 18 anos, não sabia que estava grávida e procurou atendimento na rede pública de saúde duas vezes, na última segunda-feira (27), sentindo fortes dores, mas foi mandada para casa ainda sem saber da gravidez, segundo relato dos familiares.

Após as dores aumentarem, ela deu à luz o bebê prematuro em casa, pesando um pouco mais de um quilo. Ao ser encaminhada ao hospital, no entanto, a criança foi dada como "natimorta", conforme a declaração de óbito assinada pelos médicos de plantão.

Legenda: Bebê foi declarado como "natimorto" em unidade de saúde Foto: Arquivo Pessoal

Um agente funerário foi chamado no hospital para recolher o corpo. Foi então que, ao preparar a criança para o enterro, somente horas depois e já na funerária, ele percebeu um suspiro e sinais de batimentos cardíacos no recém-nascido.

UTI

O profissional levou o bebê para um hospital privado da cidade e desde então segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. O estado de saúde não foi divulgado.

Os familiares e a funerária registraram um boletim de ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Ariquemes. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Até a publicação da matéria, a Secretaria Municipal de Saúde da cidade não se posicionou sobre o caso.

