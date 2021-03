Antecipação de feriados fez isolamento social aumentar em São Paulo, diz Bruno Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou, nesta terça-feira (30) que a antecipação dos feriados na capital paulista está fazendo o isolamento social na cidade aumentar. A medida, iniciada na última sexta-feira (26), criou um período de dez dias seguidos sem dias úteis no município.

Segundo o prefeito, apesar de “ser muito cedo ainda para poder colher os resultados desse grande feriado”, a decisão está se mostrando acertada.

“A medida do isolamento pela prefeitura de São Paulo, que é um índice diferente daquele utilizado pelo governo do estado, mostra uma evolução no isolamento social. Nós utilizamos aqui dados de catraca de ônibus, notas fiscais emitidas, trânsito na cidade de São Paulo. Isso vem mostrando um aumento das pessoas que permanecem dentro de casa, o que mostra o acerto da decretação dos feriados”, disse Covas em entrevista coletiva.

O prefeito da cidade paulistana, contudo, não detalhou a taxa de aumento do isolamento social na capital do estado. Conforme o Sistema de Monitoramento Inteligente (Simi), do Governo do Estado de São Paulo, o isolamento social na capital não mostrou melhora desde o início dos feriados antecipados, se comparado com a semana anterior.

Comparação em números

O Simi apontou, na última sexta-feira (26), isolamento na capital paulista de 42% da população — resultado igual ao da sexta-feira anterior, dia 19. Já no sábado (27), o isolamento foi de 45%, ante 46% do sábado (20).

No domingo (28), foi de 50%, frente aos 51% do domingo (21). E nessa segunda-feira (29), o isolamento foi de 44%, ante 42% da segunda-feira (22).

Ocupação de UTIs

Bruno Covas destacou que a taxa de ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na capital paulista não aumentou e ficou estável no último final de semana, em torno de 90%. “Nós tivemos nesse final de semana uma manutenção em 90%, sem crescimento, o que já é uma boa notícia da ocupação de leitos de UTIs”, pontuou.

De acordo com dados do governo estadual, nessa segunda (29), a ocupação dos leitos de UTIs na capital paulista estava em 88%, praticamente a mesma taxa de duas semanas atrás, de 88,5%, registrada no último dia 15 de março.

Reabertura das escolas

Ainda não há decisão tomada quanto ao retorno das aulas presenciais nas escolas da cidade, conforme Covas. Segundo o prefeito, a prefeitura detectou um aumento dos focos de Covid-19 na cidade no período em que as escolas voltaram a receber alunos, principalmente a partir de fevereiro.

“Todo mundo sabe que a atividade de educação é atividade mais do que essencial, ação transformadora da realidade, uma das mais importantes e das mais nobres realizadas aqui dentro da cidade de São Paulo. Só que nós temos uma preocupação que é preocupação com a vida. O que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo, no período de retorno às aulas, foi aumento na quantidade de focos de Covid-19”, explicou o gestor municipal.