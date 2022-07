Anestesista Giovanni Quintella Bezerra ainda está sem advogado de defesa, diz jornal

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, acusado de estupro de vulnerável contra uma gestante na sala de parto, ainda está sem defesa. Segundo o advogado da vítima, a Justiça deu 10 dias para a Defensoria Pública assumir o caso. As informações são do Extra.

Joabe Sobrinho informou à reportagem que um advogado iria assumir a defesa de Giovanni, mas desistiu. Por se tratar de um processo penal, explica, o médico precisa obrigatoriamente de um profissional do Direito para constituir a sua defesa.

Abuso sexual

O médico virou réu pelo crime em que é acusado de abusar sexualmente uma mulher durante o parto dela no Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João do Meriti (RJ). O caso ocorreu no último dia 10 de julho.

Giovanni foi filmado pela própria equipe médica colocando o pênis na boca da paciente enquanto ela estava dopada. A gravação foi entregue à polícia.

O advogado ressaltou que não existe a possibilidade de a defesa do médico desqualificar o vídeo sob o argumento de ser ilegal, porque, segundo ele não é.

"Algumas pessoas estão dizendo que o vídeo seria ilegal, que viola o direito de imagem, que pode anular o processo e ele pode ser solto e, inclusive, processar a equipe médica. Isso é fake news. Isso não existe. Não existe direito de imagem de um homem que está estuprando uma mulher em um local público", justificou.