Aneel fará inspeção em subestação do Paraná que causou apagão

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) solicitou explicações às empresas envolvidas no "apagão" registrado na madrugada desta terça-feira (14) em estados vinculados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Em nota, o órgão também informou que fará uma inspeção na subestação Bateias, no Paraná, para apurar as causas do incidente.

Além disso, a agência garantiu que irá instaurar processos de fiscalização para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos.

O Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do País tiveram o fornecimento de energia restabelecido em até 1h30. Já a região Sul retornou à normalidade 2h30 após o início do "apagão".

Incidente no Paraná

Conforme o jornal O Globo, representantes do Ministério de Minas e Energia, do ONS e da Aneel devem se reunir ainda nesta terça para analisar o incidente que afetou ao menos nove estados e o Distrito Federal. A suspeita é de que um incêndio em um reator da subestação de Banteias, no Paraná, tenha causado a interrupção no SIN.

O ministro Alexandre Silveira garantiu que o problema está atrelado à infraestrutura de transmissão e não à falta de energia.