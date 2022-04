Andor Stern, único brasileiro sobrevivente do holocausto, morre aos 94 anos

O brasileiro Andor Stern morreu, durante a manhã desta quinta-feira (7), aos 94 anos, em casa, em São Paulo. Segundo o Memorial do Holocausto, ele foi o único sobrevivente do holocausto nascido no Brasil e chegou a passar por seis campos de concentração, incluindo Dachau e Auschwitz.

Em comunicado nas redes sociais, a família apontou que o velório e o enterro foram realizados em Embu, também em São Paulo. A causa da morte não foi revelada.

"Nossa família agradece desde já por todas as mensagens de apoio e palavras de carinho", colocaram.

Em nota, a Confederação Israelita do Brasil (Conib) lamentou a morte de Stern. E, assim como a família, citou a contribuição dada à sociedade pelo sobrevivente da guerra.

Família de Sr.Andor "Ensinando os horrores do período para que não se neguem nem se repitam, e motivando as pessoas a valorizarem e agradecerem a vida e a liberdade. O carinho de vocês sempre foi muito importante para ele".

Legenda: Sr. Andor chegou a pesar 28 quilos durante seu período nos campos de concentração nazistas Foto: Reprodução/Instagram

Quem foi Andor Stern

O judeu Andor Stern nasceu em São Paulo, em 1928, e se mudou para a Hungria, quando criança, com os pais.

Após o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, e da perseguição aos judeus na Alemanha, Andor foi levado para o campo de concentração de Auschwitz separado de sua família.

No maior campo de concentração, segundo o Memorial do Holocausto, esteve à frente do médico Josef Mengele, conhecido como "O Anjo da Morte" por realizar experimentos cruéis em judeus. Além desse, também passou por Dachau e outros cinco campos.

Memorial do Holocausto "Enfrentou fome, sede, doenças, frio e perda de entes queridos. Mas conseguiu sobreviver".

Sobrevivente do Holocausto

No entanto, nunca conseguiu rever a família. "A guerra terminou e eu sobrevivi. Estava vivo. Pesava 28 quilos, mas estava vivo. Perguntei a mim mesmo: 'o que quero da vida? Onde estarei daqui a 5, 10, 20 anos?'", disse Andor.

De volta ao Brasil, dedicou a trajetória a relatar o que viu e sofreu nos campos de concentração do período nazista, quando Hitler estava no poder.

"Mesmo após tudo o que passou, Sr. Andor continuou sua vida inspirando a todos com suas palavras positivas, de muita fé e otimismo. Lutou e fez de tudo para perpetuar a lembrança do Holocausto para as gerações futuras", concluiu o Memorial.

Seus depoimentos estão registrados no filme "Não Mais Silêncio", de Marcio Pitliuk e Luiz Rampazzo.

