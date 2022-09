Anderson Gordão, um dos traficantes mais procurados do Brasil, tem casas com bunker e túnel

O traficante Anderson Lacerda Pereira, conhecido como Gordão, preso em um restaurante na Região Metropolitana de São Paulo nessa segunda-feira (5), tem casas com bunkers — salas de esconderijo — e até túnel de fuga, além de um sítio na cidade Santa Isabel, onde criava animais como jacarés.

Conforme o G1, em um dos imóveis, que estava em construção, havia um bunker e um túnel no subsolo com 50 metros de comprimento. A estrutura dava para fora do condomínio, em uma área de mata.

Um dos traficantes de droga mais procurados do País, Anderson Gordão é acusado de enviar cocaína para a Europa e também de fraudar compras para a área da Saúde na Grande São Paulo. Ele ainda abriu várias clínicas médicas e odontológicas, a maioria em nome de laranjas.

Sítio no estilo 'Pablo Escobar'

De acordo com a Polícia, o sítio "paradisíaco" de Anderson Gordão na cidade de Santa Isabel é chamado de Guamuchilito. O nome faz alusão ao traficante mexicano Amado Carrilo Fuentes, conhecido como Senhor dos Céus. O homem era dono de uma frota de aviões que transportava droga e morreu em 1997.

Na propriedade de Anderson, eram criados macacos, araras e jacarés. O estilo lembra a fazenda onde o traficante colombiano Pablo Escobar morreu em 1993, onde ele criava hipopótamos, camelos e até um elefante.